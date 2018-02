Hischier feierte beim vierten Sieg in Folge der Devils eine Premiere erfreulicher Art: Der 19-jährigen Nummer-1-Draft hat für New Jersey in den letzten vier Spielen de suite jeweils einen Treffer verbuchen können - zum ersten Mal seit seinem Antritt in der nordamerikanischen Hockeyliga.

Der Schweizer brachte die Devils gegen Carolina in Überzahl nach rund zehn Minuten in Führung. Nach genauem Zuspiel von Sami Vatanen blieb Hischier vor dem Tor souverän. In der Folge konnten sich die Devils besonders auf Goalie Keith Kinkaid verlassen. Der 28-jährige Amerikaner zeigte 40 Paraden und rettete sein Team damit in die Verlängerung, wo Taylor Hall das entscheidende Tor zu Gunsten der Devils gelang.