Hiller überzeugte in der Vorbereitung mit drei Shutouts in drei Spielen. In seinen letzten sieben Einsätzen im Nationaldress liess der frühere NHL-Keeper bloss drei Gegentore zu.

Zudem gab Fischer bekannt, welche Spieler zusammen mit dem dritten Goalie Niklas Schlegel vorerst auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Es traf wenig überraschend den Verteidiger Dominik Schlumpf und den Stürmer Reto Suri.

Solange die beiden Zuger nicht gemeldet sind, könnte Fischer auch jeden anderen Spieler für die zwei noch offenen Plätze im Kader nachnominieren.