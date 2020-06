HCD verflichtet finnischen Flügelstürmer

Mit Turunen ist Raeto Raffainer ein Wunschtransfer geglückt. Der Davoser Sportchef bemühte sich intensiv um die Dienste des finnischen Internationalen, der einige andere Angebote aus Schweden und der KHL ausgeschlagen haben soll. Der 24-Jährige stösst von IFK Helsinki zu den Bündnern und erhielt einen Einjahresvertrag.

Turunen hat sich in seiner Heimat einen Namen als wertvoller Skorer gemacht. In der abgelaufenen Saison war er mit 20 Toren und 31 Assists aus 43 Spielen der produktivste Spieler seines Teams. In 241 Partien in der finnischen Liga brachte er es auf 185 Skorerpunkte. 2017 nahm er mit HPK Hämeenlinna am Spengler Cup teil. In der darauffolgenden Saison wurde er mit dem Klub finnischer Meister.