French hatte die Freiburger vor einem Jahr übernommen und sie in die Playoffs geführt. Dort scheiterte der Fünfte der Qualifikation in den Viertelfinals am späteren Finalisten Lugano. Im Jahr zuvor hatte Gottéron unter Larry Huras die Playoffs deutlich verpasst.

Von der anstehenden Saison erhofft sich die Vereinsleitung, dass das von Sportchef Christian Dubé zusammengestellte Team einen weiteren Schritt nach vorne macht. Der Klub sprach an der Vorsaison-Medienkonferenz von "einer regelmässigen Steigerung über die ganze Saison bis in die Playoffs, für die sich die Mannschaft rasch qualifizieren soll."