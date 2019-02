Fribourg-Gottéron ging in Bern dank Toren von Sebastian Schilt, Julien Sprunger und Jacob Micflikier bis zur 42. Minute mit 3:0 in Führung und liess sich den dritten Sieg in Folge danach nicht mehr nehmen. Dank dem 4:1-Erfolg beim Leader baute Gottéron sein Polster auf Genève-Servette auf vier Punkte aus. Die auf Platz 10 abgerutschten Genfer unterlagen Langnau 3:5.

Fribourgs Vorsprung auf den Strich blieb bei einem Punkt, weil Lugano gegen ein anderes Topteam ebenfalls die maximale Ausbeute einfuhr. Die Tessiner verhinderten mit einem 3:0-Heimsieg gegen Zug einen Leaderwechsel an der Spitze. Selbst schloss Lugano wie Fribourg zu den spielfreien ZSC Lions und Ambri-Piotta auf, die allerdings eine Partie weniger absolviert haben.

Im Gleichschritt bewegt sich auch das Trio auf den Rängen 3 bis 5, zu dem die in Genf siegreichen SCL Tigers gehören. Biel schlug die Rapperswil-Jona Lakers auswärts 6:2, Lausanne gewann in Davos 3:1.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Bern - Fribourg-Gottéron 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Davos - Lausanne 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Genève-Servette - SCL Tigers 3:5 (0:2, 3:1, 0:2). Rapperswil-Jona Lakers - Biel 2:6 (0:2, 1:2, 1:2). Lugano - Zug 3:0 (0:0. 1:0, 2:0).

Rangliste: 1. Bern 40/83 (111:69). 2. Zug 40/81 (129:85). 3. Biel 41/68 (125:112). 4. SCL Tigers 41/68 (109:99). 5. Lausanne 42/68 (120:104). 6. ZSC Lions 40/62 (100:104). 7. Ambri-Piotta 40/62 (110:115). 8. Fribourg-Gottéron 41/62 (108:103). 9. Lugano 41/61 (124:113). 10. Genève-Servette 41/58 (111:128). 11. Davos 40/33 (87:136). 12. Rapperswil-Jona Lakers 41/26 (68:134).