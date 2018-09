Fora und Rathgeb beginnen die Saison in der AHL, Suter kehrt per sofort zu den ZSC Lions in die Schweiz zurück.

Fora, im Mai WM-Silbermedaillengewinner mit der Schweiz, wurde von den Carolina Hurricanes als einer von acht Spielern ins Farmteam Charlotte Checkers geschickt. Der 22-jährige Tessiner durfte nicht einmal eine Vorbereitungspartie mit den Hurricanes bestreiten. Verteidiger Fora, in der vergangenen Saison Captain bei Ambri-Piotta, hatte im Juni seine NHL-Ausstiegsklausel genutzt und für zwei Jahre bei Carolina unterschrieben.

Denselben Weg ging Rathgeb, der bereits im April einen Zweiweg-Vertrag mit den New York Islanders unterzeichnete. Nun wird der ebenfalls 22-jährige Verteidiger vorerst bei den Bridgeport Sound Tigers in der AHL spielen. Wann genau Stürmer Suter den ZSC Lions wieder zur Verfügung steht, ist noch offen.