Die WM-Vorbereitung wird für die Schweizer immer komplizierter. Spiele wie gestern in Langenthal gegen Norwegen sind WM-Muster ohne Wert.

Woran erkennen wir eine grosse Hockey-Nation? Ganz einfach: je komplizierter die WM-Vorbereitung, desto besser die Hockeykultur. In den Jahren der internationalen Renaissance, als wir zwischen 1997 und 2010 unter Ralph Krueger den Anschluss an die Weltspitze schafften, hatten Spiele wie das gestrige in Langenthal eine zentrale Bedeutung.

Bevor Mark Streit ab 2005 die NHL eroberte, hatten wir keine Feldspieler in der wichtigsten Liga der Welt. Der Nationaltrainer konnte mit den WM-Vorbereitungspartien den Ernstfall proben und die Taktik einfuchsen.

Nun ist alles viel komplizierter. Die Hälfte der Spieler, die gestern in Langenthal gegen Norwegen 1:2 verloren hat und heute in Biasca gegen den gleichen Gegner antreten (16.15 Uhr, mit Leonardo Genoni im Tor) wird nicht zur WM nach Kopenhagen fahren. Noch fehlen die Finalisten und die Klotener. Vor allem hängt unser Glück inzwischen an der NHL.

Hischier ist ein Thema

Auf Roman Josi, den Leitwolf des WM-Silberteams von 2013 können wir nicht hoffen: er hat gute Aussichten, mit Nashville wieder bis ins Finale zu kommen. Aber Nico Hischier ist ein Thema.

Das Jahrhundert-Talent würde das Team stärker verändern als etwa Mirco Müller (New Jersey), Nino Niederreiter (Minnesota), Dean Kukan (Columbus), Timo Meier (San José), Sven Andrighetto (Colorado) oder Reto Berra (Anaheim).

Er könnte die grösste Schwäche der Schweizer kompensieren, die sich auch gestern schmerzlich gezeigt hat: das Fehlen eines dominierenden Centers. Zufrieden kann mit dem Match nur der SC Langenthal sein: 3 000 Fans waren nötig, um Geld zu verdienen. 3 339 kamen.

«Die Chancen sind nicht gross»

Wenn New Jersey aus den Playoffs ausgeschieden ist, wird Nationalmannschafts-Direktor Raëto Raffainer versuchen, um Nico Hischier zur WM zu bringen. Er sagt: «Die Chancen sind nicht gross. Die Klubs haben in den letzten Jahren die Erstrundendrafts nach der ersten Saison in der Regel nicht für die WM freigegeben. Damit sie mehr Zeit zur Erholung bekommen.» Er habe nur ein Argument: «New Jersey wird in Zukunft auch im Mai noch spielen. Wir geben Nico Hischier die Chance, mit uns dieses Jahr bereits im Mai zu spielen.»

Die WM-Vorbereitung ist hektisch. Wenn heute in Lugano keine Entscheidung fällt, werden die Finalisten keine WM-Vorbereitungspartie bestreiten können. Die Schweizer fliegen am Mittwoch nach Riga für die beiden letzten WM-Testpartien gegen Lettland (Donnerstag und Freitag).

«Wir werden in diesem Falle wohl in Zürich eine Trainingsgruppe mit den Finalisten bilden.» Er werde beim WM-Start noch zwei bis drei Plätze für mögliche Verstärkungen aus der NHL offenlassen. Die WM beginnt für die Schweiz am 5. Mai gegen Aufsteiger Österreich und bereits am zweiten Tag folgt der kapitale Match gegen die Slowakei.