Finnischer Goalie für den SC Bern

Lahti machte den Wechsel bekannt, eine Bestätigung des SCB steht noch aus. Karhunen absolvierte den Grossteil seiner Karriere in Finnland, spielte aber auch schon für die Kunlun Red Stars und Witjas Podolsk in der KHL. Zudem kam er in der Saison 2017/18 zu drei Einsätzen für Ambri-Piotta in der National League. Bei Lahti hatte er einen Ausstiegsklausel, von der er nun Gebrauch machte.

Der SC Bern belegt aktuell nur den drittletzten Platz und scheiterte auch in der Champions League und im Schweizer Cup frühzeitig. Zuletzt konnten auch die beiden Goalies Niklas Schlegel, der den zu Zug gewechselten Leonardo Genoni ersetzen sollte, und Pascal Caminada nicht überzeugen.