Emery war zunächst als vermisst gemeldet und einige Stunden später nahe seines letzten bekannten Aufenthaltsortes tot aufgefunden worden.

Emery, 2001 in der vierten Runde von Ottawa gedraftet, führte die Senators sechs Jahre später - zusammen mit dem Berner Goalie Martin Gerber - in den Stanley-Cup-Final. Diesen gewann er jedoch erst 2013 zum einzigen Mal - als Ersatz-Keeper der Chicago Blackhawks. Ausserdem trug Emery, der 2016 zurücktrat, in der NHL auch das Trikot der Philadelphia Flyers und der Anaheim Ducks. Insgesamt bestritt er 326 NHL-Partien.