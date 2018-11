"Mein Ziel ist es, noch in dieser Saison in die NHL zurückzukehren. Um dies zu erreichen, will ich mich einer NHL-Organisation in Nordamerika anschliessen", liess der 26-Jährige nach seiner Vertragsauflösung in Davos verlauten. Seine Statistik in 16 Meisterschaftsspielen für den HCD: 3 Tore und 3 Assists.

Statt nach Nordamerika geht es für Prince aber nach Sibirien. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Amerikaner beim KHL-Klub Sibir Nowosibirsk einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag unterschrieben hat.