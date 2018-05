Ausgebildet wurde Suri im Nachwuchs des EHC Kloten, seit 2012 stand der Zürcher jedoch beim EVZ unter Vertrag. Der 29-Jährige sammelte für die Zuger in der Liga in 332 Spielen 215 Skorerpunkte. In der Saison 2016/17 führte der Weg von Suri mit dem EVZ bis in den Playoff-Final, wo die Zuger von Bern mit 2:4 gestoppt wurden. Vor seinem sechsjährigen Gastspiel in Zug stand Suri zudem für Kloten, Genf, Lausanne und Rapperswil-Jona im Einsatz.

2013 stand der Stürmer vor dem Sprung nach Nordamerika. Sein bereits unterschriebener Vertrag mit Tampa Bay Lightning wurde jedoch wieder aufgelöst, da Suris Vertrag in Zug keine Ausstiegsklausel für einen Wechsel in die NHL beinhaltet hatte.