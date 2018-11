Garrett Roe schoss in der 39. Minute im Powerplay den Siegtreffer nach einer nicht unumstrittenen Strafe gegen Raphael Kuonen. Zuvor hatte Carl Klingberg die Zuger in Führung (13.) und der ex-Zuger Nolan Diem die Langnauer, die den Sprung an die Tabellenspitze verpassten, zum zwischenzeitlichen Ausgleich (21.) geschossen.

Kurz nach Diems 1:1 stockte den Zuschauern in der Langnauer Ilfishalle der Atem. Nach einem Zweikampf prallte Klingberg kopfvoran in die Bande. Der Schwede blieb regungslos liegen und musste auf der Bahre ins Spital transportiert werden. Nach dem Spiel gaben die Zuger leichte Entwarnung. Klingberg werde eingehend untersucht, sei aber ansprechbar und könne alles bewegen.

Die Partie war nicht nur auf dem Papier ein Spitzenspiel. Die beiden Mannschaften lieferten sich ein spektakuläres Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Gross spielte Zugs Goalie Sandro Aeschlimann auf, der den verletzten Tobias Stephan ersetzte. Beim 1:1 sah er zwar glücklos aus, als der Puck unkontrolliert von der Bande abgelenkt wurde, daneben machte er aber allein drei Topchancen des glänzend aufgelegten Diems zunichte.

Telegramm:

SCL Tigers - Zug 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

5975 Zuschauer. - SR Dipietro/Schrader (GER), Haag/Fuchs. - Tore: 13. Klingberg (Zgraggen, Roe) 0:1. 21. (20:33) Diem (Ausschluss Schlumpf) 1:1. 39. Roe (Alatalo/Ausschluss Kuonen) 1:2. - Strafen: je 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Pesonen; Martschini.

SCL Tigers: Punnenovs; Glauser, Leeger; Erni, Randegger; Cadonau, Huguenin; Kindschi; Elo, Pascal Berger, Dostoinow; Kuonen, Johansson, Pesonen; DiDomenico, Gustafsson, Neukom; Rüegsegger, Diem, Nils Berger; Gerber.

Zug: Aeschlimann; Diaz, Zryd; Thiry, Alatalo; Schlumpf, Zgraggen; Stadler; Klingberg, Roe, Everberg; Martschini, McIntyre, Simion; Lammer, Albrecht, Suri; Zehnder, Senteler, Schnyder.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Lardi (krank), Blaser und Gagnon, Zug ohne Stephan, Leuenberger und Morant (alle verletzt). Timeout SCL Tigers (13./Coaches Challenge). Pfostenschuss Rüegsegger (16.). Klingberg verletzt ausgeschieden (22.). SCL Tigers ab 58:37 ohne Torhüter.