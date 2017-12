Die ersten beiden Treffer erzielte der 18-jährige David Eugster, der sich in seiner achten Partie in der zweithöchsten Spielklasse erstmals unter die Torschützen reihte. Während die achtplatzierten Zentralschweizer nach vier Niederlagen zum Siegen zurückkehrten, verloren die Rockets zum elften Mal hintereinander auf fremdem Eis, zum zweiten Mal in Serie zu Null.

Rangliste: 1. Rapperswil-Jona Lakers 28/69 (112:43). 2. Olten 29/61 (93:71). 3. Langenthal 29/57 (106:70). 4. Ajoie 29/49 (115:84). 5. Visp 29/46 (81:77). 6. Thurgau 29/45 (80:79). 7. La Chaux-de-Fonds 28/41 (91:92). 8. EVZ Academy 29/34 (87:112). 9. GCK Lions 28/31 (76:106). 10. Winterthur 28/26 (72:116). 11. Biasca Ticino Rockets 30/15 (45:108).