Erstes Saisontor von Nino Niederreiter

Niederreiter beendete seine Durststrecke mit einem Handgelenkschuss zum 2:0 gegen die Chicago Blackhawks in der 40. Minute und liess im letzten Drittel auch noch einen Assist zum 3:0 folgen.

Ein erfolgreicher Abend war es auch für Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators glich gegen die Tampa Bay Lightning gut fünf Minuten vor Schluss mit seinem fünften Tor der Saison zum 2:2 aus. Ryan Ellis schoss die Predators in der Verlängerung zum Sieg. Mit dem Tor und zwei Assists war Josi bei allen drei Treffern seines Teams beteiligt.

Gute News gab es auch für Gaëtan Haas. Nach zwei Spielen bei den Bakersfield Condors in der AHL wurde der Berner von den Edmonton Oilers in die NHL zurückgeholt. Er figuriert im Aufgebot für die Partie am Sonntagabend Schweizer Zeit gegen Florida.