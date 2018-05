Hockeyfans zelten

Extra aus der Hauptstadt nach Herning gereist ist Jesper. Er sitzt am Tag nach dem sensationellen 3:2-Sieg der Dänen gegen die haushoch favorisierten Finnen erschöpft in einem Klappstuhl vor seinem «Zelt-Haus». Unmittelbar hinter der Arena in Herning steht den Fans ein Campingplatz zur Verfügung. Man kann, wie Jesper, für etwa 250 Kronen (ca. 40 Franken) am Tag eines der fest installierten Zelte beziehen. Oder wahlweise mit dem Camper oder dem eigenen Zelt anreisen.

Von dieser Möglichkeit wird rege Gebrauch gemacht. Das lange Auffahrts-Wochenende lockt viele Eishockey-Fans an. Das Camping-Areal ist bis zum Sonntag vollständig ausgebucht. Man kann nur erahnen, wie die Party hier abgehen wird. Besonders, wenn heute Nachmittag das Duell gegen den Erzrivalen Norwegen auf dem Programm steht.

Ist die Aufmerksamkeit nur von kurzer Dauer?

Auch im Zentrum Hernings ist das Hockey-Fieber ausgebrochen. Während die dänischen Fans in der mit 11 000 Zuschauern ausverkauften Jyske Bank Boxen den sensationellen Exploit ihrer Helden gegen Finnland bejubelten, ging es auch auf der Fanmeile beim Public-Viewing rund – noch lange nach der Schlusssirene. «Ich bin erst um 1.30 Uhr in der früh nach Hause», erzählt Christensen müde lächelnd. «Die grossen Fernsehstationen waren hier und haben gefilmt. Eishockey ist gerade in aller Munde.»