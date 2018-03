Aber nicht nur in dieser Szene war Mischler eine Klasse für sich. Am Ende des Abends war er fast im Alleingang dafür verantwortlich, dass die Oltner diesen Sieg im wahrsten Sinne des Wortes gestohlen hatten. 39 Paraden hatte er schliesslich vorzuweisen, darunter mehrere Glanztaten. Dass er am Ende nicht als bester EHCO-Spieler ausgezeichnet wurde, muss man wohl als schlechten Witz bezeichnen. Ihm und seinen Oltner Mitspielern konnte es egal sein. Sie hatten das im Sack, was zählt in den Playoffs: den Sieg.

Matthias Mischler ist ein ruhiger Zeitgenosse und hat sich selbst während der Playoffs freiwillig ein Redeverbot auferlegt. Also haben wir Michael Tobler gefragt, wie er die Leistung seines Schützlings einschätzt: «Natürlich sehr gut. Er bringt genau das, was man sich von einem Torhüter während dieser Phase der Meisterschaft erhofft. Er strahlt viel Ruhe aus, und die Mannschaft hat Vertrauen in ihn.» Tobler erzählt, dass Mischler während der Playoffs noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht habe, noch fokussierter, noch konzentrierter an die Arbeit gehe.

Der ehemalige EHCO-Goalie, der nach der Entlassung von Bengt-Ake Gustafsson zum Assistenten von Headcoach Chris Bartolone aufgestiegen ist, hatte bereits beim morgendlichen Warm-up vor dem Spiel in Langenthal bemerkt, dass Mischler einen guten Tag haben würde: «Man sieht das an kleinen Details. Zum Beispiel, wie er sich bewegt, wie die Körperspannung ist, die Haltung.»

21 Schulterklopfer als Belohnung

Auch Headcoach Chris Bartolone schwärmte über die Darbietung seines Goalies: «Er hat überragend gespielt. So, wie schon während der ganzen Playoffs. Heute machte er den Unterschied aus. Er hat uns gerettet, ganz klar.»

Bleibt die Frage, ob es auch noch eine interne Auszeichnung für den Hauptdarsteller dieses Diebstahls gab? Bartolone lachend: «Er hat 21 Schulterklopfer seiner Mitspieler erhalten. Und einen von mir.» Und wer weiss: vielleicht finden die Bilder der Parade ja sogar noch den Weg nach Übersee.

Den Matchbericht lesen Sie hier.