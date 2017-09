Werden Sie ein lauter Captain sein?

Ich stehe gerne auf, aber es bringt nichts, wenn ich in jeder Drittelpause etwas sage. Ich spreche jeweils dann etwas an, wenn mir etwas aufgefallen ist. Das beste Beispiel hierfür ist Marco Truttmann, der in der Regel in der Garderobe vor und während eines Spiels nicht viel sagt. Aber wenn er aufsteht und etwas zu sagen hat, dann wissen alle, dass es etwas Wichtiges sein muss. Er hat eine grosse Ausstrahlungskraft. So muss es sein, dann hört auch jeder zu. Und dazu soll jeder die Möglichkeit haben. Ein Team sollte an einem Spiel aus 22 Leadertypen bestehen.

Es gibt verschiedene Modelle, wie man den Captain bestimmt. In anderen Teams, wie beim SC Bern, sagt der Coach, wer Captain wird. In Olten wird im Plenum entschieden. Was ist besser?

Ich finde es besser, wenn das Team entscheidet, dann ist die Mehrheit auch zufrieden. Ich habe beides schon erlebt: In Zug war es so, dass der Trainer bestimmt hat, wer Captain ist. Als ich in Langnau war, gab es den Fall, dass der Captain vom Staff bestimmt wurde, jener Spieler aber im Team gar nicht beliebt war, sodass es dann eher kontraproduktiv ist, wenn der Spieler per se im Team nicht als Captain angesehen wird. Das kann bei einem Teamentscheid eigentlich nicht passieren.

Sie sind als Captain auch das Bindeglied zwischen Team und Trainer Gustafsson. Wie beschreiben Sie Ihre Beziehung zu ihm?

(schmunzelt) Gus ist ein Nordländer, ein lockerer Typ mit gutem Humor. Er ist selbst auf dem Eis für ein Spässchen zu haben und zählt natürlich neben dem Menschlichen auch fachlich zu den besten Trainern in der Schweiz. Er ist ein sehr angenehmer, umgänglicher Typ. Er ist auch nicht besonders emotional, spricht oft sehr sachlich. Wird er mal richtig laut und wütend, weiss der Hinterletzte: Jetzt ist Fünf-vor-Zwölf.

Sie gehen nun in die vierte Saison beim EHCO: Hat es Sie angesichts dessen überrascht, dass Sie nun Captain sind? Man darf als 25-Jähriger schon etwas von einem steilen Aufstieg sprechen.

Ich bin einer, der nicht auf die ‹Schnurre hockt›, wenn etwas nicht passt. Wenn wir nicht gut spielen, dann sage ich etwas in der Kabine, so bin ich erzogen worden. Das hat vielleicht eher mit gewissen Charakterzügen zu tun, dann beginnt man schneller mal an eine Führungsrolle zu denken. Klar, ich bin mit 25 Jahren noch ein relativ junger Captain. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es diese Saison schon klappen würde. Und dennoch: Ich habe im Sommer einiges dafür gemacht, auch für die Mannschaft, sodass alle gespürt haben: Der Schneuwly ist bereit für diese Rolle und er freut sich darauf.

Was haben Sie denn für eine Vorarbeit geleistet?

Wir haben schon früh im Sommer für die Mannschaft gearbeitet. Wir hatten ja noch keinen Sportchef und haben daher auch mal einen speziellen Trainingsanlass oder ein Teamevent, wie etwa ein Grillfest, selber organisiert. Auch die Garderobenordnung haben wir schon früh in die Hand genommen: alt, jung, alt, jung oder auch Bisheriger, Neuzugang und so weiter. Es sollen sich nicht gewisse Grüppchen bilden, wie etwa hier die Welschen, dort die Englischsprechenden. Ausserdem finde ich es auch wichtig, dass nicht jemand Captain wird, der neu zum Team gestossen ist, sondern die Mannschaft, den Klub, die Führung schon etwas kennt – und da kamen nach diesem Sommer ja nicht viele infrage.

Es ist viel passiert in diesem Sommer. Wie stehen Sie diesem radikalen Umbruch gegenüber?

Es gibt immer verschiedene Ansichten. Aber es ist nun mal so, dass die vergangene Saison schlecht war: In der Qualifikation hatten wir Mühe, in den Playoffs lief gar nichts mehr. Ich schaue dem Umbruch positiv entgegen. Ich sehe es als Neuanfang, eine neue Chance – für den Verein, für die Mannschaft, für alle Beteiligten. Es ist nicht alltäglich, 15 neue Spieler im Team zu haben. Es erstaunt daher auch nicht, dass wir uns noch finden müssen, vor allem auf dem Eis. Es war sicher eine intensive Zeit, auch nach der Saison, als man immer wieder gehört und gelesen hat, wer geht und wer kommt. Auch für die Spieler, die schon länger dabei sind, wie etwa Aeschlimann oder Hirt, war es nicht einfach. Ich glaube aber, es hat diese Veränderungen gebraucht.

Die vergangene Saison wurde aufgearbeitet. Was zieht man für Schlüsse daraus?

Die ganze Saison war schwierig und sehr mühsam. Ich will nichts Schlechtes gegen Trainer Maurizio Mansi sagen, aber er war sehr detailbesessen. Auch neben dem Eis war er streng, er erlaubte nicht einmal Süssgetränke in der Garderobe. Jetzt haben wir den Kühlschrank wieder gefüllt, Gustafsson interessiert es nicht, was wir machen, es zählt bei ihm die Leistung auf dem Eis. Es mögen Details sein, aber solche Sachen sind in der Summe ärgerlich. Wir hatten immer wieder kleine Kratzer einstecken müssen, die dann einmal zu viel wurden, um Erfolg zu haben. Wir wollen untereinander viel besser kommunizieren, sodass wir auch bei der Führung etwas ansprechen können, was uns stört. Und da sind wir auf gutem Weg.