Nach den beiden in der Verlängerung respektive im Penaltyschiessen errungenen Heimsiegen enttäuschten die Lions auch in Schweden nicht. Der Schweizer Meister war dem Traditionsklub über weite Strecken ebenbürtig und hielt bis knapp acht Minuten vor Schluss ein Unentschieden. Dann erzielten Viktor Ekbom und Mats Rosseli-Olsen die entscheidenden Tore innerhalb von dreieinhalb Minuten.

Den Zürchern gelang trotz des sehenswert herausgespielten Anschlusstreffers durch Pius Suter kein Comeback mehr wie noch in den ersten zwei Spielen. Der erstmals eingesetzte Goalie Niklas Schlegel war bei allen Toren schuldlos. Die beiden Treffer zum 1:1 waren im Mitteldrittel innerhalb von 64 Sekunden gefallen. Roman Cervenka brachte den ZSC im Powerplay in Führung, Chay Genoway glich in doppelter Überzahl für Frölunda aus.

Die Schweden setzten sich an der Spitze ein wenig ab, das zweite Achtelfinalticket dürfte das Trio ZSC, Vienna Capitals und Aalborg Pirates aus Dänemark unter sich ausmachen.

Telegramm:

Frölunda Indians - ZSC Lions 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

2803 Zuschauer. - SR Jerabek (GER)/Linde (SWE), Pihlblad/Waldejer (SWE). - Tore: 23. Cervenka (Noreau, Geering/Ausschluss Nässen) 0:1. 24. Genoway (Lundqvist/Ausschlüsse Sutter, Shore) 1:1. 53. Ekbom (Mustonen, Nörstebö) 2:1. 56. Rosseli-Olsen 3:1. 59. (58:03) Suter (Shore, Bodenmann) 3:2 (ohne Goalie). 60. (59:23) Friberg (Sigalet) 4:2 (ins leere Tor). - Strafen: je 8mal 2 Minuten. - Bemerkungen: ZSC ohne Pettersson (nach Krankheit geschont), Nilsson, Karrer und Schäppi (alle verletzt).