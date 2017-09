Ryan Vesce und Tim Stapleton, Sie sind beide nun schon seit etwas mehr als einen Monat in Olten. Was gefällt Ihnen besonders gut?

Ryan Vesce: Da gibt es viele Sachen: Ich mag den Lebensstil der Schweizer im Allgemeinen, da ist sehr viel Lebensqualität vorhanden. Alles ist so schön, gepflegt und sauber. Auch alle Leute, die wir schon kennenlernen durften, sind sehr freundlich. Ich lebe mit meiner Familie – meine Frau, meine sechsjährige und vierjährige Tochter – in Kappel. Eine sehr schöne, überschaubare Gemeinde, in welcher meine ältere Tochter nun zum ersten Mal zur öffentlichen Schule geht. Sie lernt daher auch gleich Deutsch und hat bereits erste Freundschaften geschlossen. Die Situation für Kinder ist nicht einfach, aber die Schule ist grossartig. Uns gefällt es hier, wir geniessen es.

Tim Stapleton: Ich kann nur zustimmen. Ich habe die Schweiz schon vor dem EHC Olten in Biel und Lugano als sehr schön und sauber kennen gelernt. Nun bin ich in einer kleineren Stadt, es ist alles sehr zentral, das macht es auch für uns als Familie einfacher. Wir – meine Frau und unser zweijähriger Sohn – wohnen in Olten und erwarten im Oktober ein Mädchen. Es werden aufregende Tage auf uns zukommen. Wir sind glücklich, hier zu sein.

Sie sind sehr viel gereist, haben schon für sehr viele Klubs in verschiedenen Ländern gespielt. Aber alle Hockeyspieler streichen die Schweiz heraus. Was macht es so speziell?

Vesce: Vielleicht ist es doch nicht ganz so gut, wie alle behaupten – aber wenn du aus Russland kommst, dann fühlt sich das an wie im Paradies (lacht). Spass beiseite: Die Landschaften sind wie gezeichnet, die Berge, die Seen, man muss nie weit reisen, um in eine andere Stadt zu kommen. Man ist in einer Stunde in den Bergen, in einer Stunde am nächsten See, fernab vom Alltag. Das ist doch Lebensqualität – ich denke, das ist ziemlich einmalig.

Stapleton: Speziell ist doch auch, dass man in drei, vier Stunden Autofahrt durch ein Land fährt und vier verschiedene offizielle Sprachen zu hören bekommt. Bei uns zu Hause fährt man fünf Stunden und alle sprechen noch immer Englisch.

Vesce: Stimmt – ach, und ja: Es ist sehr, sehr günstig hier… (ironisch; beide lachen).