Der neue Hoffnungsträger: Joël Vermin.

Nach drei Saisons in Nordamerika (mit 18 NHL- und 181 AHL-Spielen) ist der 25-Jährige in diesem Sommer wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Aber nicht zu seinem Stammklub Bern, sondern zu Lausanne. Was viel aussagt über die Ambitionen der Waadtländer. In Lausanne wird nicht länger gekleckert, sondern geklotzt. Finanziell kann man dank der ehemaligen Kloten-Investoren aus Übersee inzwischen mit den Grossklubs der Liga mithalten. Joël Vermin ist der erste grosse Schweizer Transfer der Lausanner und ein deutliches Signal an die Konkurrenz nach dem Motto: «Achtung, hier ist viel Geld vorhanden».