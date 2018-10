In der Partie in Newark zeigten sich die Schweizer Spieler in Skorerlaune, einzig Devils-Verteidiger Mirco Müller blieb punktelos. Zunächst glich Yannick Weber auf Pass von Kevin Fiala für die Predators zum 1:1 aus (15.). Noch vor Ende des ersten Drittels brachte Hischier die Gastgeber im Powerplay wieder in Führung.

Nach Nashvilles neuerlichem Ausgleich, an welchem Roman Josi mit einem Assist beteiligt war, gelang Hirscher zum zweiten Mal an diesem Abend. Der Walliser Stürmer, der zum zweitbesten Spieler des Abends gewählt wurde, traf in der 34. Minute mit seinem dritten Saisontor zum 3:2.

Doch die Predators behielten das bessere Ende für sich: Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit glich Filip Forsberg im Überzahlspiel aus, das 4:3-Siegtor in der Overtime erzielte Kyle Turris nach einem Lauf übers ganze Spielfeld (64.).

Die Nashville Predators haben nach zehn Saisonspielen acht Siege auf dem Konto. Mit 16 Punkten sind sie die Nummer 1 in der Liga. Für die Devils, die in der Eastern Conference an 10. Stelle liegen, war es in ihrem siebten Match die dritte Niederlage.

Nino Niederreiter gewann mit den Minnesota Wild vor heimischem Publikum gegen die Los Angeles Kings 4:1.