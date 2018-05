Er sagt: «Das macht sehr viel Spass. Er ist ein phänomenaler Spieler. Ich spiele das erste Mal mit ihm zusammen. Wenn man gegen Connor spielt, ist das schon beeindruckend. Aber erst wenn man mit ihm zusammenspielt, merkt man, wie schnell er ist, was für ein spezieller Spieler.»

«Er sieht alles, was auf dem Eis passiert.»

Schwartz, selber ein sehr intelligenter, hartnäckiger Spieler der oberen NHL-Hubraumklasse, kommt aus dem Schwärmen kaum heraus, wenn er über die Vorzüge McDavids spricht: «Es sind so viele Faktoren, die zum Tragen kommen: Seine Schnelligkeit, seine schnelle Auffassungsgabe, seine Hände. Er sieht alles, was auf dem Eis passiert. Es gibt wirklich kaum etwas in seinem Spiel, das fehlt.»

Sogar für einen gestandenen NHL-Profi wie Schwartz ist es nicht ganz einfach, sich sofort an die Spielweise des Superstars anzupassen: «Es hat schon ein paar Spiele gebraucht, bis Ryan, ich und Connor uns aneinander gewöhnt haben. Die beiden spielen ja in Edmonton zusammen. Ich musste da ein wenig das Gefühl entwickeln, wie sie ticken und was es braucht.»

Neben dem besten Spieler der Welt stürmen

Im Fall von Schwartz kommt noch der besondere Umstand dazu, dass sein angestammter Mittelstürmer bei den Blues, Brayden Schenn, ebenfalls im kanadischen WM-Team steht. Trotzdem ist er nun in der angenehmen Situation, neben dem besten Spieler der Welt stürmen zu dürfen.

Für Schwartz aber nicht wirklich speziell: «Kanada hat so viele gute Spieler, dass eigentlich alle miteinander funktionieren.» Die Norweger werden kaum die Letzten gewesen sein, die das auf bittere Art und Weise vorgeführt bekamen.