Der SCB empfängt 2020 Nashville mit Josi

Bei der NHL-Franchise aus Tennessee stehen mit Roman Josi und Yannick Weber zwei Schweizer im Kader. Der ehemalige SCB-Junior und aktuelle Predators-Captain Josi, der vor wenigen Tagen in Nashville einen Vertrag über 72 Millionen Dollar unterschrieben hat, war 2010 mit Bern Meister geworden. Auch Weber trug als Junior das Dress der Berner.

Am 1. Oktober 2018 waren die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier und Mirco Müller zu Gast in Bern. Dabei setzte sich das NHL-Team gegen den SCB mit 3:2 nach Verlängerung durch. In diesem Herbst traf Lausanne auf die Philadelphia Flyers (4:3).