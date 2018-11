Selbst der legendäre ehemalige russische Nationaltrainer Viktor "Väterchen" Tichonow brachte es als Trainer von ZSKA Moskau "nur" auf 20 Jahre.

Im Fussball dagegen gibt es auf höchster Ebene mehrere Trainer, die Del Curto puncto Amtszeit übertrafen. Die prominentesten: Sir Alexander Ferguson brachte es bei Manchester United auf 27 Jahre, Guy Roux bei Auxerre in Frankreich gar auf 44 Jahre.

Im Schweizer Fussball hält Kurt Feuz den (nicht bestätigten) Rekord. Der ehemalige Verteidiger der Young Boys sitzt seit 33 Jahren (mit einem halben Jahr Unterbruch) auf dem Trainerstuhl des Berner Erstligisten Münsingen - und hat diesen Sommer um weitere zwei Jahre bis 2020 verlängert.

Ein nettes Detail: Seine Pause in Münsingen legte Feuz im Herbst 1996 ein - in jenen Tagen also, in denen Arno Del Curto in Davos begann.