Manchmal ist es im Hockey wie im richtigen Leben: Man weiss nicht zu schätzen, was man hat. Liga-Topskorer ist Garrett Roe (ZSC Lions) vor Langnaus Harri Pesonen, und punktbester Verteidiger ist Maxim Noreau (ZSC Lions). Zug wollte Garrett Roe nach Ablauf der vergangenen Saison nicht mehr. Harri Pesonen und Maxim Noreau waren im Frühjahr 2018 in Lausanne beziehungsweise in Bern nicht mehr erwünscht. Sportchefs sind halt auch nur Menschen und irren ist nun einmal menschlich.

5. Gut Ding will Weile haben

Transferiert wird immer früher und das ist mit ein Grund, warum die Berner, von ihrer DNA her halt etwas langsamer, im Transfergeschäft oft zu spät kommen. Calle Andersson ist einer der wichtigsten Verteidiger in der SCB-Abwehr. Der Vertrag des Schweden mit Schweizer Lizenz läuft Ende Saison aus. Also müsste SCB-Sportchef Alex Chatelain eigentlich pressieren. Doch Anderssons Agent sagt auf Anfrage: «Es sind keine Gespräche am Laufen…» Nun ja, gut Ding will Weile haben.