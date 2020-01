Davos unterliegt in Lugano und bleibt Vierter

Aus Sicht Luganos kann das 1:5 vom Samstag in Davos als Ausrutscher bezeichnet werden. Denn am Tag darauf präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Serge Pelletier mit einem ganz anderen Gesicht. Lugano spielte entschlossen und mit viel Engagement, kämpfte und setzte sich am Ende verdient - zum ersten Mal im fünften Spiel dieser Saison gegen den HCD - durch.

Der Siegtreffer 51 Sekunden nach der zweiten Pause entstand nach einer schönen Einzelleistung von PostFinance-Topskorer Linus Klasen. Der Schwede zog ins gegnerische Drittel und bezwang den Davoser Keeper Joren van Pottelberghe mit einem platzierten Schuss aus dem Handgelenk.

Davos und Lugano lieferten sich eine enge Partie, die bis am Schluss auf beide Seiten hätte kippen können. In den letzten beiden Minuten versuchte Davos nach einer Strafe gegen Luganos Jani Lajunen mit einem Spieler mehr und zudem ohne Torhüter den Ausgleich zu erzwingen. Doch Lugano hielt auch diesem Ansturm stand.

Und so verpasste Davos auch im zweiten Anlauf den erstmaligen Sprung an die Tabellenspitze seit fünf Jahren. Bereits am Dienstag hatte der HCD die Möglichkeit dazu gehabt, verlor aber gegen die ZSC Lions 3:4 nach Verlängerung.

Telegramm:

Lugano - Davos 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

6309 Zuschauer. - SR Lemelin/Urban, Altmann/Gnemmi. - Tore: 16. Lammer (Suri/Ausschluss Kienzle) 1:0. 27. Jung (Ambühl, Du Bois/Ausschluss Bertaggia, Marc Wieser) 1:1. 41. (40:51) Klasen 2:1. - Strafen: 4mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Chiesa, Lajunen) gegen Lugano, 3mal 2 plus 10 Minuten (Kienzle) gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Klasen; Lindgren.

Lugano: Schlegel; Chorney, Wellinger; Chiesa, Riva; Loeffel, Jecker; Vauclair; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Bürgler, Lajunen, Suri; Fazzini, Sannitz, Lammer; Zangger, Romanenghi, Walker; Haussener.

Davos: van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Nygren, Guerra; Kienzle, Stoop; Buchli; Ambühl, Corvi, Herzog; Marc Wieser, Lindgren, Hischier; Palushaj, Baumgartner, Tedenby; Egli, Sandro Aeschlimann, Meyer; Frehner.

Bemerkungen: Lugano ohne Jörg, Morini (beide verletzt) und Postma, Davos ohne Rantakari (beide überzählige Ausländer), Dino Wieser, Paschoud und Bader (alle verletzt). Lattenschuss Klasen (26.). Timeout Davos (58.) Davos von 57:59 bis 58:45 und ab 59:00 ohne Torhüter.

Weiteres Spiel vom Sonntag: Rapperswil-Jona Lakers - Ambri-Piotta 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Rangliste:

1. Zug 34/65. 2. Genève-Servette 36/65. 3. ZSC Lions 36/65. 4. Davos 35/64. 5. Lausanne 34/53. 6. Biel 36/51. 7. SCL Tigers 34/48. 8. Bern 36/48. 9. Lugano 36/46. 10. Fribourg-Gottéron 34/45. 11. Ambri-Piotta 36/45. 12. Rapperswil-Jona Lakers 35/38.