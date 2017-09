4. Welcher Trainer wird zuerst entlassen?

Dort, wo die Erwartungshaltung am grössten ist: das heisst in Zürich oder in Lausanne. Bei den ZSC Lions muss das Trainerduo Wallson/Johansson möglichst schnell Resultate liefern. Und vor allem muss die Mannschaft den Beweis liefern, dass sie mit Leidenschaft am Werk ist. Ein holpriger Saisonstart wird die Kritiker blitzschnell auf den Plan rufen. In Lausanne hat Dan Ratushny in seinem ersten NLA-Trainerjahr vollauf überzeugt – aber auch die Ansprüche in die (ungesunde?) Höhe getrieben. Wie geduldig sind die Investoren, wenn der Auftakt in die Meisterschaft nicht wie gewünscht verläuft? Ebenso gefährdet: Mark French in Fribourg, Heinz Ehlers in Langnau, Mike McNamara in Biel und Craig Woodcroft in Genf.

5. Steigt der EHC Olten in die NLA auf?

Möglich. Der EHC Olten hat zusammen mit den Rapperswil-Jona Lakers den Aufstieg in die höchste Spielklasse als klares Ziel formuliert. Beide haben sich noch einmal verstärkt auf dem Transfermarkt. Sollte eines dieser beiden ambitionierten Teams NLB-Meister werden, muss sich der Verlierer der NLA-Playouts warm anziehen. Den designierten Schwanzklubs Ambri, Kloten oder Langnau droht dann der Abstieg.

6. Welche prominenten Spieler kommen auf den Transfermarkt?

Kaum hat die neue Saison begonnen, brodelt es in der Regel auch schon wieder auf dem Transfermarkt. Die Verträge mit den Top Shots werden so früh wie möglich unter Dach und Fach gebracht. Die dicksten Fische im Transferteich: Robert Nilsson, Roman Wick (beide ZSC), Philippe Furrer, Dario Bürgler (Lugano), Romain Loeffel (Servette) oder Simon Bodenmann (Bern).