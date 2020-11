Das ungeliebte Stiefkind muckt auf: Die Swiss League strebt Eigenständigkeit an

Die Coronakrise erschüttert nicht nur die Schweizer Sportwelt. In Zeiten der wirtschaftlichen Not hinterfragen nun viele Verbände und Organisationen ihre Funktionstüchtigkeit. Auch im Schweizer Profi-Eishockey, welches besonders unter den Pandemie-Massnahmen leidet, laufen Bestrebungen nach Umstrukturierungen. So gründeten im Sommer die zwölf Klubs der National League eine AG und stellten mit Matthias Berner gleich noch einen VR-Präsidenten ein. Und die Klubs der Swiss League? Für die hiess es: «Ihr müsst draussen bleiben.»

Olten und Langenthal als Zugpferde

Was tun also, wenn man wie ein ungeliebtes Stiefkind unsanft vor die Türe gesetzt wird? Man kann toben und über die Ungerechtigkeit klagen. Oder man nutzt die Gunst der Stunde und nimmt das Heft selber in die Hand. Gesagt, getan. Die neun eigenständigen Swiss-League-Klubs (ohne die drei Farmteams der NLA-Klubs) setzten sich in Olten an einen Tisch und begannen unter der Leitung der beiden grössten Zugpferde, EHCO- VR-Präsident Marc Thommen und dessen Pendant in Langenthal, Gian Kämpf, eine Strategie für eine eigenständige Swiss League auszuarbeiten. «Wir haben zehn Kernpunkte ausgearbeitet. Eine Evaluation unter den Klubs hat ergeben, dass wir uns durchs Band einig sind, welche Interessen wir verfolgen wollen», unterstreicht Marc Thommen die Entschlossenheit der Organisationen, einen gangbaren Weg zu finden.