Cadonau wechselt auf nächste Saison zum EVZ

Cadonau durchlief die Nachwuchsabteilung der GCK Lions und debütierte mit den ZSC Lions in der Saison 2007/2008 in der National League. Für die Zürcher, Biel und die SCL Tigers absolvierte er bisher 230 Partien in der höchsten Liga. Bei den Langnauern, bei denen sein Vertrag im Frühjahr ausläuft, ist Cadonau im dritten Jahr tätig. Vor seinem Wechsel ins Emmental hat er bei Langenthal in der Swiss League gespielt.