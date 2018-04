Earl hatte am Samstag im Heimspiel gegen Lugano den Verteidiger Thomas Wellinger in die Bande gecheckt und war in der 37. Minute mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe in die Garderobe geschickt worden. Nun erhielt er zusätzlich eine Sperre für ein Spiel und eine Busse von 2500 Franken.

Während der fünfminütigen Überzahl nach Earls Ausschluss hatte Lugano im Spiel 3 der Halbfinalserie aus einem 2:3-Rückstand eine 4:3-Führung gemacht und diese nicht mehr abgegeben. In der Serie führt Biel nun noch mit 2:1 Siegen.