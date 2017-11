Berras Weg führt zum Farmteam San Diego Gulls in die AHL, sofern innerhalb von 24 Stunden kein anderes Team den mit 700'000 Dollar dotierten Einjahres-Vertrag übernimmt.

Dieser Entscheid hatte sich nach der Rückkehr des von einer Handgelenkverletzung genesenen Ryan Miller abgezeichnet. Der in der laufenden NHL-Saison zu zwei Teileinsätzen gekommene Berra darf von Anaheim nicht direkt degradiert werden, da er einen Einwegvertrag besitzt.

Malgin in die AHL geschickt

Bereits definitiv in der AHL ist Denis Malgin, den die Florida Panthers erneut zum Farmteam Springfield Thunderbirds schickten. Der Schweizer Stürmer wurde Mitte Oktober ins NHL-Team berufen, blieb dann aber bei seinen fünf Einsätzen ohne Skorerpunkt. In der AHL bestritt Malgin bisher drei Saisonspiele (1 Assist). In seiner ersten Spielzeit in der NHL hatte Malgin 47 Partien für Florida bestritten und sechs Tore sowie vier Assists erzielt.