Fünf Tage nach dem letzten Schlussrang im Berner Kantonalcup (hinter Langnau, Biel und Langenthal) besiegte der SC Bern den schwedischen Meister Växjö Lakers nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1. Der 27-jährige Marc Kämpf, ein einstiger Davoser Junior, der sich via Langenthal und die NLB in Berns Kader gekämpft hat, schoss die Mutzen 222 Sekunden vor Schluss zum Sieg. Im ersten Abschnitt hatte Thomas Ruefenacht die frühe Führung der Växjö Lakers ausgleichen können.

An Växjö war Bern vor einem Jahr in der Champions League in den Viertelfinals gescheitert. Växjö erreichte daraufhin den Final, den es im eigenen Stadion gegen Jyväskylä verlor. Bern trifft am Samstag im zweiten Auswärtsspiel auf die Cardiff Devils.

Niederlage für Lugano

Dem HC Lugano dagegen misslang der Auftakt. Lugano verlor in Pilsen 2:3. Der Qualifikationssieger der tschechischen Liga verdiente sich den Sieg. Für Lugano glichen Sébastien Reuille (1:1) und Linus Klasen (2:2) zweimal aus, Pilsen dominierte indes das Geschehen. Der 33-jährige Neuzuzug Vojtech Nemec erzielte für Pilsen zwei Goals, darunter auch der Siegtreffer in der 54. Minute.

Lugano hatte sich vom Startspiel mehr erhofft. Vor zwei Jahren qualifizierte sich Lugano gegen Pilsen in der Champions Hockey League mit zwei Siegen souverän für die Achtelfinals; ausserdem hatte Lugano den letzten Vergleich im Februar während der Olympia-Pause mit 5:0 klar gewonnen. In Luganos Gruppe befinden sich auch noch Banska Bystrica aus der Slowakei und Jyväskylä aus Finnland.

Telegramme:

Växjö Lakers - Bern 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). - 3000 Zuschauer. - SR Gofman/Johansson (BLR/SWE), Löfgren/Nyqvst (SWE). - Tore: 9. Joel Persson (Shinnimin/Ausschluss Ebbett) 1:0. 18. Ruefenacht (Ebbett/Ausschluss Holmberg) 1:1. 57. Kämpf (Ebbett, Andersson) 1:2. - Strafen: je 5mal 2 Minuten.

Pilsen - Lugano 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). - 4172 Zuschauer. - SR Heikkinen/Prazak (FIN/CZE), Odracek/Spur (CZE). - Tore: 13. Nemec (Nedorost/Ausschlüsse Walker, Cunti; Gulas) 1:0. 32. (31:28) Reuille (Sannitz) 1:1. 32. (31:40) Nedorost (Gulas) 2:1. 38. Klasen (Lapierre, Lajunen/Ausschluss Nedorost) 2:2. 54. Nemec (Kracik, Kindl) 3:2. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Pilsen, 7mal 2 Minuten gegen Lugano.