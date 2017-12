Das Team mit Andrighetto gewann bei den Arizona Coyotes mit 6:2. Andrighetto steuerte das 5:2 in Überzahl zum Erfolg bei. Der Dübendorfer hält nach 34 Saisonspielen bei 17 Skorerpunkten.

Colorado traf dreimal im Powerplay, kassierte aber auch beide Gegentore in Überzahl. Derek Stepan erzielte beide Shorthander für die Gastgeber. Colorado war innerhalb von 3:46 Minuten des Mitteldrittels vorentscheidend auf 4:0 davon gezogen.

Die Florida Panthers mit Denis Malgin feierten mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Ottawa Senators den dritten Erfolg in Serie. Jonathan Huberdeau (22.) erzielte das Siegtor. Goalie James Reimer benötigte 38 Paraden für den Shutout.

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier setzten sich daheim gegen die Chicago Blackhawks mit 4:1 durch und errangen dadurch den vierten Sieg in Folge. Hischier stand gut 16 Minuten auf dem Eis, Verteidiger Mirco Müller ist bei New Jersey immer noch verletzt. Ambris früherer Goalie Corey Schneider imponierte für die Devils mit 39 Paraden.

Die Nashville Predators mit Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala verloren bei den Dallas Stars mit 3:4 nach Penaltyschiessen. Kevin Fiala, mit 26 Punkten der beste Schweizer NHL-Skorer, ging nach neun Spielen in Serie mit mindestens einem Punkt für einmal leer aus. Der St. Galler scheiterte zudem im Penaltyschiessen.

Der Russe Alexander Radulow und der frühere Bieler Tyler Seguin waren für Dallas im Penaltyschiessen erfolgreich. Alle drei Schweizer von Nashville verliessen das Eis mit einer Minus-1-Bilanz, wobei Josi fünf Torschüsse verzeichnete und mit über 25 Minuten am zweitlängsten von allen Spielern der Partie auf dem Eis stand.

Die San Jose Sharks mit Timo Meier gewannen das Heimspiel gegen die Los Angeles Kings mit 2:0. Goalie Martin Jones realisierte mit 28 Paraden den dritten Shutout in der laufenden Saison.

Der am Fuss verletzte Nino Niederreiter verpasste wie erwartet das Auswärtsspiel von Minnesota Wild bei Tampa Bay Lightning. Tampa gewann die Partie mit 3:0. Ebenfalls mit 3:0 triumphierten die Vegas Golden Knights im Heimspiel gegen die Washington Capitals. Auch in dieser Partie fehlte mit Vegas-Verteidiger Luca Sbisa ein Schweizer verletzungsbedingt. Ebenso weiterhin verletzt abwesend ist Sven Bärtschi bei den Vancouver Canucks, die ihr Heimspiel gegen die St. Louis Blues mit 1:3 verloren.