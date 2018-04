Während Ngoy bei der Frontal-Kollision mit einem anderen Auto wohl mit dem Schrecken davon kam, musste sich Plastino zumindest vorübergehend zur Beobachtung in ärztliche Obhut begeben.

Der Unfall ereignete sich bei Pollegio in der Leventina. Der Italo-Kanadier Plastino ist Leistungsträger und ein wichtiger Powerplay-Spieler von Ambri. Die Leventiner führen in der Playout-Serie im Kampf um den Klassenerhalt gegen Kloten mit 2:1 Siegen. Spiel 4 findet am Ostermontag in Kloten statt.