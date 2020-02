Ambri-Piotta verliert gegen cleveres Lausanne

Für Ambri wäre in diesem Spiel viel mehr möglich gewesen. Die Leventiner erspielten sich Vorteile und ein Chancenplus, scheiterten aber immer wieder an Torhüter Tobias Stephan (25 Paraden). Dank zwei Powerplay-Tore von Nick Plastino (34.) und Matt D'Agostini (56.) holte Ambri trotzdem einen 0:2-Rückstand noch auf.

In der Overtime benötigte Lausanne aber bloss 18 Sekunden und nur einen Angriff, um durch Josh Jooris die Partie zu entscheiden. Lausanne verdiente sich die zwei Punkte mit physischer Präsenz. Die Waadtländer wollen sich in den letzten Wochen der Qualifikation dem körperbetonteren Playoff-Hockey annähern. Ausserdem glänzte Lausanne in der Valascia durch Cleverness.

Telegramm:

Ambri-Piotta - Lausanne 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) n.V.

4864 Zuschauer. - SR Fluri/Wiegand, Ambrosetti/Fuchs. - Tore: 28. Vermin (Herren/Ausschluss Ngoy) 0:1. 33. Jooris (Jeffrey) 0:2. 34. Plastino (Flynn, D'Agostini/Ausschluss Froidevaux) 1:2 (Eigentor Lindbohm). 56. D'Agostini (Plastino/Ausschluss Grenier) 2:2. 61. (60:18) Jooris (Bertschy) 2:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne. - PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Jeffrey.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Fischer; Fohrler, Dotti; Ngoy, Pezzullo; Moor; D'Agostini, Flynn, Zwerger; Schwab, Müller, Hinterkircher; Trisconi, Goi, Bianchi; Neuenschwander, Novotny, Mazzolini; Hofer.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Grossmann; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Grenier, Jeffrey, Vermin; Pereskokow, Almond, Herren; Moy, Froidevaux, Leone; Antonietti.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Fora, Incir, Jelovac, Kneubuehler, Kostner, Manzato, Pinana, Rohrbach (alle verletzt), Dal Pian und Sabolic (beide krank), Lausanne ohne Emmerton, Holm (beide verletzt/Saisonende für Holm). - Pfostenschuss Kenins (28.).