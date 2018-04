2000 holen die ZSC Lions den Titel im 6. Finalspiel. Adrien Plavsic trifft im Hallenstadion exakt 10 Sekunden vor Schluss zum 4:3. Listig hat ein Zürcher Stürmer Torhüter Cristobal Huet (der es später in der NHL zum Dollar-Millionär und Stanley-Cup-Sieger bringen wird) den Stock gelupft. Also Foul. Ein weiterer Beweis für die Verschwörung gegen Lugano. Simon Schenk gewährt Meistertrainer Kent Ruhnke keine Vertragsverlängerung. Was ihm der inzwischen eingebürgerte Kanadier bis heute nicht verziehen hat. Neuer Trainer wird Larry Huras.

2001 ist die Stimmung so aufgeladen, dass ZSC-Bürogeneral Franz Kälin im Hallenstadion zur Entspannung Schokoladeherzchen verteilen. Die Entscheidung fällt im 7. Spiel in der Resega. Morgan Samuelsson trifft in der 11. Minute der Verlängerung zum 2:1. Es gibt keine «Schoggi-Herzen». Das erboste Volk schmeisst alles aufs Eis, auch abmontierte Sitzbänke. Eine Reporterin flüchtet vor laufender Kamera in den Kabinengang und Liga-Präsident Franz A. Zölch übergibt den Zürchern den Meisterpokal in der Kabine. Diese wüsten Szenen führen dazu, dass Sicherheit und Ordnung in den Stadien an eckigen, runden und ovalen Tischen diskutiert werden und schliesslich zum geordneten Spielbetrieb führen, wie wir ihn heute als selbstverständlich erachten. 2016 holt der SCB den Titel in der Resega in einer friedlichen Atmosphäre.