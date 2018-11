Die Formkurven hätten vor dem Duell unterschiedlicher nicht verlaufen können. Während Fribourg die letzten fünf Partien gewonnen hatte und mit einem Sieg gar die Tabellenspitze hätten erobern können, verlor Servette sechs seiner letzten sieben Begegnungen. Auf dem Eis endete das Spiel aber so wie die ersten beiden Direktduelle dieser Saison - mit einem Sieg für die weiterhin unter dem Strich klassierten Genfer.

Bereits im ersten Drittel legte Servette die Basis zum Sieg mit zwei Powerplay-Treffern durch Floran Douay und Cody Almond. Almond krönte in der Folge seine Leistung mit weiteren zwei Toren. Als dritter Spieler nach Toni Rajala (Biel) und Dario Bürgler (Lugano) schoss der Schweizer Nationalspieler in dieser Saison einen Hattrick.

Die Freiburger enttäuschten auf der ganzen Linie. Auch weil sie sich viel zu viele Undiszipliniertheiten leisteten, vermochten sie Gauthier Descloux bis zum Schluss nicht zu bezwingen. Der Torhüter der Genfer feierte seinen zweiten Shutout in dieser Saison. Servette hatte in den sieben Partien zuvor stets vier oder mehr Gegentreffer erhalten.

Telegramm:

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

5630 Zuschauer. - SR Salonen/Hebeisen, Duarte/Gnemmi. - Tore: 11. Douay (Almond, Jacquemet/Ausschluss Bykow) 1:0. 13. Almond (Jacquemet, Wick/Ausschluss Schneeberger) 2:0. 34. Almond 3:0. 41. (40:53) Almond (Ausschluss Slater) 4:0. 50. Wick (Ausschluss Schilt) 5:0. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 9mal 2 plus 5 (Schilt) plus 10 Minuten (Slater) plus Spieldauer (Schilt) gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Richard; Sprunger.

Genève-Servette: Descloux; Vukovic, Fransson; Völlmin, Mercier; Jacquemet, Bezina; Antonietti; Wingels, Richard, Winnik; Skille, Almond, Rod; Wick, Romy, Douay; Rubin, Berthon, Bozon; Maillard.

Fribourg-Gottéron: Berra; Holös, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Schneeberger, Schilt; Marco Forrer; Mottet, Slater, Marchon; Rossi, Bykow, Micflikier; Sprunger, Walser, Miller; Vauclair, Schmutz, Lhotak; Meunier.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Bouma, Kast, Simek, Fritsche und Tömmernes, Fribourg-Gottéron ohne Sandro Forrer, Furrer und Birner (alle verletzt). Pfostenschuss Wingels (19.). Timeout Genève-Servette (38.).

Rangliste:

1. Biel 20/37 (69:49). 2. Lausanne 21/37 (58:46). 3. Zug 19/36 (61:42). 4. Bern 19/35 (56:35). 5. Fribourg-Gottéron 20/35 (58:48). 6. SCL Tigers 19/33 (56:48). 7. ZSC Lions 17/29 (42:40). 8. Lugano 19/29 (57:46). 9. Genève-Servette 20/26 (47:63). 10. Ambri-Piotta 19/25 (47:59). 11. Davos 19/17 (38:71). 12. Rapperswil-Jona Lakers 20/9 (27:69).