Ajoies Heimsieg gegen die EVZ Academy geriet kaum in Gefahr. Schon nach neun Minuten führten die Jurassier 2:0. Erst im Schlussabschnitt kam die Academy durch Nico Graf und Fabian Haberstich auf 2:3 heran. Bloss 31 Sekunden nach dem Anschlusstreffer stellte Mathias Joggi mit dem 4:2 die drei Punkte aber sicher.

Am Mittwochabend empfängt Langenthal Leader La Chaux-de-Fonds zum Spitzenkampf.

Im Aufwind befindet sich Kloten. Der National-League-Absteiger der letzten Saison gewann in Olten zum dritten Mal hintereinander und näherte sich Visp (4.) und Olten (5.) bis auf zwei Zähler an. Kloten feierte zuletzt 8 Siege in 9 Spielen. Allerdings bestritt der finnische NHL-Star Jussi Jokinen in Olten sein letztes Spiel. Sein Einmonatsvertrag läuft aus. Jokinen hofft, wieder in der NHL unterzukommen. Die Chance, doch nochmals für Kloten aufzulaufen, bezifferte er mit "1 Prozent".

Rangliste: 1. La Chaux-de-Fonds 22/47. 2. Langenthal 22/46. 3. Ajoie 22/45. 4. Visp 22/41. 5. Olten 22/41. 6. Kloten 22/39. 7. Thurgau 22/32. 8. EVZ Academy 22/24. 9. GCK Lions 22/23. 10. Winterthur 22/13. 11. Biasca Ticino Rockets 22/12.