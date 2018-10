Ajoie feierte bei der EVZ Academy einen 6:0-Auswärtssieg. Die Jurassier überholten La Chaux-de-Fonds, weil das Team aus dem Neuenburger Jura das Spitzenspiel in Langenthal mit 1:2 nach Verlängerung verlor.

Langenthal ging nach 36 Minuten durch Robin Leblanc in Führung. Der Kanadier Brett Cameron glich in der 57. Minute für La Chaux-de-Fonds aus. Yves Müller erzielte mit seinem ersten Saisontor für Langenthal in der 63. Minute das 2:1-Siegtor. Langenthal (neu auf Platz 5) gewann sechs der letzten sieben Spiele; La Chaux-de-Fonds verlor nach vier Siegen erstmals wieder.

In den Duellen der "Strichklubs" kamen die GCK Lions (6.) in Thurgau zu einem 5:2-Sieg. Die Biasca Ticino Rockets (10.) besiegten Winterthur auswärts 4:2. Die Tessiner gewannen nach acht Niederlagen erstmals wieder.