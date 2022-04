Eishockey ZSC und Davos als Aussenseiter in den Playoff-Halbfinals? Von wegen! Am Freitagabend starten die Playoffhalbfinals. Meister Zug trifft auf Davos, Fribourg auf den ZSC. Der logische Final wäre für viele: Zug gegen Fribourg. Doch Achtung: Der Schwung, den Davos und der ZSC aus ihren wilden und unkonventionell gewonnenen Viertelfinalsiegen mitnehmen, spricht für sie.

Davos im siebten Spiel gegen Rapperswil-Jona: Die Bündner haben die Serie gedreht und gehen deshalb mit viel Schwung in den Halbfinal gegen Zug. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Halbfinal 1: Stabile Fribourger gegen verschworene Zürcher

Die ZSC Lions gelten nach allerlei fachlichen Kriterien bloss als Aussenseiter: In der Qualifikation auf Platz 3 hinter Gottéron (2.). Dazu Erinnerungen, die wenig Gutes verheissen: 2009 und 2013 haben die Zürcher als Titelverteidiger den Viertelfinal gegen Gottéron verloren. An der Bande steht ein Trainer, der nicht nur intern in der Kritik steht und das Stadion war in den Playoffs bisher nie ausverkauft. Gottéron hingegen ist so gefestigt wie nie mehr seit dem letzten Final von 2013. Trainer Christian Dubé steht in höchstem Ansehen und die Stadt rockt. In wenigen Minuten war die Halbfinal-Startpartie ausverkauft. Aber das alles heisst wenig. Die Zürcher ignorieren inzwischen ihren ungeliebten Coach. Die «Jungmillionäre» sind im Verlaufe des Viertelfinal-Dramas gegen Biel zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen. Nun sind sie auf einer Mission. Mit genug Talent, um den Final zu erreichen, ja, um gar Meister zu werden. Und vielleicht entscheidend: Jakub Kovar ist der bessere Torhüter als Reto Berra.

Die Prognose: 55:45 für den ZSC.

Halbfinal 2: Der Meister gegen Bündner «on fire»

Keine Hockeyfirma verfügt über eine so perfekte Infrastruktur wie der EV Zug. Kein Trainer geniesst intern und extern einen so guten Ruf wie Dan Tangnes. Der kühle und kluge Perfektionist gilt als einer der Besten in Europa. Und Leonardo Genoni ist ein Goalie-Titan, der die Spiele gewinnt, die gewonnen werden müssen. Beim HCD hütet mit Sandro Aeschlimann ein ehemaliger EVZ-Junior das Tor. Er ging als Leonardo Genoni 2019 kam. Und Trainer Christian Wohlwend hat zwar einen weiterlaufenden Vertrag, kann aber nicht sicher sein, dass er nächste Saison an der Bande steht. Ähnlich wie die ZSC Lions sind auch die Davoser in einem wilden Viertelfinal (gegen die Lakers) noch enger zusammengerückt, ignorieren den Chef an der Bande und sie sind «on Fire». Alles scheint klar: Meister und Qualifikationssieger Zug braust in den Final. Diese klare Favoritenrolle kann für die Zuger zum Problem werden. Wir wissen nicht, wie sie mit Widerstand umgehen können, wenn der Puck erstmals seit zwei Jahren nicht ihren Weg gehen will.

Die Prognose: Nur 51:49 für Zug.