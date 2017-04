Ist der charismatische Kommunikator Patrick Fischer am Ende halt doch ein in der Wolle gefärbter Konservativer? Ist er bloss ein Maulheld der Erneuerung? Das sind gar boshafte Gedanken. Aber sie drängen sich auf. Die Schweiz muss, wenn sie 2018 um olympische Medaillen spielen will, einen eigenen Weg gehen. Die NHL hat offiziell die Freigabe der Spieler für das olympische Turnier 2018 abgelehnt.

Deshalb wäre der perfekte Start zur olympischen Expedition ein WM-Verzicht auf alle in Nordamerika tätigen Spieler. So wäre es möglich, die Winterspiele bereits bei der WM im Mai (ab 5. Mai) zu proben. Und das Nationalteam würde bis im nächsten Februar wohl zu einer so perfekt funktionierenden HockeyMaschine werden wie der meisterliche SC Bern.