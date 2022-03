Eishockey Für den EHC Olten wäre es einfacher, jetzt direkt aufzusteigen Ab nächster Saison gibt es wieder eine Liga-Qualifikation und die Klubs aus der National League verlangen, das diese mit sechs Ausländern gespielt wird.

Die Chancen für den Aufstieg des EHC Olten in die National League sind so günstig wie selten zuvor. Marc Schumacher / freshfocus

Die National League (NL) und die Swiss League (SL) sind ab nächster Saison juristisch eigenständige Organisationen. Aber in einem zentralen Punkt müssen die beiden höchsten Ligen weiterhin zusammenarbeiten: Beim Auf- und Abstieg. Ab nächster Saison spielen die beiden Letzten nach der Qualifikation (sowohl bei einer 13er- wie auch bei einer 14er-Liga) den Playout-Final (im Modus Best-of-Seven). Der Verlierer muss gegen den SL-Sieger – sofern er aufsteigen darf – erstmals seit 2018 um den Liga-Erhalt spielen. Damals verlor Kloten in der Liga-Qualifikation seinen Platz in der höchsten Liga gegen die Lakers.

Die Liga-Qualifikation verkommt zu einer Farce

Das Problem: Die Liga-Qualifikation gehört wegen der neuen Eigenständigkeit der beiden obersten Ligen erstmals zur NL-Meisterschaft. Also kann die NL allein entscheiden, wie diese Liga-Qualifikation gespielt wird. Sie beharrt auf einer Liga-Qualifikation mit sechs Ausländern (bei einer 14er-Liga sind nächste Saison sechs Ausländer erlaubt). Da die SL nur mit zwei Ausländern spielt, wird eine Liga-Qualifikation zu einer Farce: Es wird für den SL-Sieger nicht machbar sein, sich zu einem vernünftigen Preis für die Liga-Qualifikation mit vier zusätzlichen Ausländern zu verstärken.

Ein weiteres Problem: Das internationale Transferfenster schliesst bereits im Februar. Bevor auch nur die SL-Finalisten bekannt sind. Die NL-Klubs sind zwar bereit, ein Transferfenster für Ausländer zu öffnen. Damit der SL-Sieger für die Liga-Qualifikation die fehlenden Ausländer bei den NL- und SL-Klubs einkaufen kann, die die Saison bereits beendet haben. Aber der aufstiegswillige SL-Klub wird so genötigt, viel Geld zu investieren noch bevor er überhaupt weiss, ob er es bis in die Liga-Qualifikation schafft. Die vier zusätzlichen ausländischen Spieler können kaum mehr ins Team integriert werden, wenn sie erst nach dem SL-Final verpflichtet werden. Logisch also, dass die SL eine Liga-Qualifikation mit zwei Ausländern spielen möchte.

TV-Verträge als «Druckmittel» der Swiss League

Die NL-Klubs argumentieren, dass es unsinnig sei, während der ganzen Saison sechs Ausländer zu bezahlen und dann vier davon ausgerechnet während den alles entscheidenden Partien auf die Tribüne zu setzen. Was nun? Zwar kann die NL allein über den Modus der Liga-Qualifikation bestimmen. Die SL hat trotzdem eine starke Position: Im TV-Vertrag der NL ist auch die Liga-Qualifikation enthalten.

Die Welt geht zwar nicht unter, wenn diese Liga-Qualifikation entfällt. Aber ohne Auf- und Abstieg verlottert die NL-Qualifikation spätestens ab Januar: Bei 14 Teams ist abzusehen, dass bereits zu diesem Zeitpunkt drei nur noch theoretische Chancen auf die Pre-Playoffs haben. Dann geht es für mehrere Hinterbänkler um nichts mehr. Mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen und die Leistungskultur.

Die SL kann sich auf den Standpunkt stellen: Sechs Ausländer in der Liga-Qualifikation? Machen wir nicht. Entweder zwei oder höchstens drei Ausländer – oder es gibt keine Liga-Qualifikation. Wir spielen unseren Meister aus und verzichten für ein Jahr auf den Aufstieg. Eine harte Haltung und allenfalls ein Jahr ohne Aufstieg lohnt sich, wenn es gelingt, langfristig vernünftige Bedingungen für die Liga-Qualifikation durchzusetzen.

Kompromiss als mögliche Lösung

Die NL-Klubs gehen davon aus, dass die SL schon klein beigeben wird. Weil es ja immer mehrere Klubs gebe, die unbedingt aufsteigen wollen. Es ist ein Pokerspiel. Das Mindestziel für die SL muss ein Kompromiss mit höchstens vier Ausländern sein. Mit Rückgrat und Verhandlungsgeschick ist sogar eine Liga-Qualifikation mit zwei oder drei Ausländern möglich. Die Sache ist so verfuhrwerkt, dass die NL-Entscheidungsträger davon ausgehen, dass es bis zu einer definitiven Regelung Juli werden könnte. Für den EHC Olten bedeutet diese ganze Geschichte: Es ist einfacher, jetzt direkt aufzusteigen als künftig in einer Liga-Qualifikation.