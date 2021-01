Einwurf Kevin Grosskreutz – immer mit Schmackes Der Bub, der für seine Liebe und Heimatstadt Dortmund so erfolgreich gespielt hat, hört auf. Am Schluss der Karriere machte er nur noch mit Eskapaden auf sich aufmerksam.

Beim BVB war die Welt meist noch in Ordnung für Kevin Grosskreutz. Bild: Bernd Lauter/AP

Als Vierjähriger verfolgt der Dortmunder Jung’ ein erstes Mal auf der einzigartigen Südtribüne seine Borussia live im Stadion. Mit Sieben gibt’s die erste Saisonkarte. Und selbst spielt Kevin Grosskreutz auf der rechten Seite so gut Fussball, dass er mit dem Klub des Herzens unter Jürgen Klopp zweimal Deutscher Meister und Cupsieger wird. Seit Sommer 2014 darf er sich sogar Weltmeister nennen, wenngleich es an der WM in Brasilien keinen Einsatz für Deutschland gibt.

Die Fans lieben den «Fisch» für seine Volksnähe, bis die Karriere wegen Eskapaden in Schieflage gerät. Einmal uriniert Grosskreutz betrunken in einer Hotellobby, einmal wirft er einen Döner nach einem Kölner Fan, beim VfB Stuttgart folgt auf eine Schlägerei im Rotlichtmilieu der Rauswurf und zuletzt der Streit mit dem KFC Uerdingen ums Gehalt.

Nun hört Grosskreutz auf, «es war sicher keine Bilderbuchkarriere», sagt sinnigerweise jener 32-Jährige zum Abschied, der seinen Sport auf und sein Leben neben dem Platz mit Schmackes gelebt hat: Mit voller Kraft, Schwung und Wucht. Künftig will er dort Fussball spielen, wo alles begonnen hat und er irgendwie nie richtig entwachsen ist: im Amateurbereich. Beim TuS Bövinghausen in die Westfalenliga II bleibt Zeit für sein bürgerliches Kneipenrestaurant (keine Dönerbude) in Dortmund – es heisst sinnigerweise: «Mit Schmackes».