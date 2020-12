Einsame Meisterfeier in Willisau: Die Luzerner Ringer erobern ihren 15. Titel

Um 21.10 Uhr gab es in der BBZ-Halle in Willisau kein Halten mehr. Das gesamte Team des RC Willisau Lions stürmte auf die Matte und begrub Tobias Portmann unter sich. Der 21-Jährige hatte das letzte Duell im zweiten Finalkampf gegen Freiamt in der Premium League (NLA) gewonnen und bescherte damit dem Rekordmeister den 15. Titelgewinn in der Vereinsgeschichte.

Durch die Coronapandemie war an diesem Samstagabend vieles nicht mehr, wie es früher einmal war. Die Parkplätze rund um die Halle waren praktisch leer. Nur einige aufgehängte Transparente mit «Jetzt erst recht» oder «Kämpfen und Siegen» wiesen auf den Final hin. Drinnen herrschte eine gespenstische Ruhe. In den letzten Jahren hatten an den Finalkämpfen jeweils rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer die grosse Sporthalle zum Beben gebracht. Ohne Publikum hat sich heuer eine trostlose Stimmung ausgebreitet. Die Euphorie und Emotionen der Fans fehlten. Sie mussten den Match zu Hause per Livestream verfolgen.

Freiamt verliert schon wieder wegen eines Punktes

In der Sporthalle wurde die Schweizer Hymne abgespielt – dann ging’s los. Die beiden Mannschaften lieferten sich ein Duell, das zum Krimi wurde. Bis zuletzt war es so, als könnten sich die Ringergötter einfach nicht entscheiden, wem sie die Gunst erweisen wollten. Auf der Matte wurde in jedem Fight hart um jeden einzelnen Punkt gekämpft. Die Willisauer steckten die 15:18-Auswärtsniederlage gegen Freiamt weg. Sie liessen von Beginn weg die Muskeln spielen und präsentierten sich bissiger und konzentrierter als noch vor einer Woche. Der überraschende Auftaktsieg von Timon Zeder gegen das Jungtalent Nils Leutert nahm viel Druck vom Team und sorgte gleichzeitig für den nötigen Schub. In den schwersten Gewichtsklassen stellten Stefan Reichmuth und Samuel Scherrer ihre internationale Klasse mit spektakulären Würfen auf höchstem Niveau und überlegenen Siegen unter Beweis.