«Kopf hoch, mein Junge! Wir brauchen jetzt Resultate. Du weisst genau, was ich von dir erwarte. Tore! Nichts als Tore!» Was Constantin sagen will: Nach dem 1:2 gegen St. Gallen ist ein Sieg im Heimspiel gegen Lugano Pflicht.

Was aber ist, wenn der FC Sion verliert? Wird Trainer Paolo Tramezzani nach einer weiteren Pleite entlassen? Im Wallis werden mit Christian Gross, René Weiler, Urs Fischer und Ciriaco Sforza bereits vier Namen von möglichen Trainern genannt.

Christian Constantin, wer ist Ihr Wunschkandidat? Constantin schüttelt nur den Kopf, lässt die Fragen offen, steht auf und bittet für das Interview in sein Büro.

In den folgenden anderthalb Stunden spricht ein leidenschaftlicher, sichtlich aufgewühlter, aber jederzeit beherrschter Präsident über die Sperre und Busse der Disziplinarkommission, seine Rollen als Täter und Opfer, Gerichtsverfahren, das angespannte Verhältnis mit Rolf Fringer, eine mögliche Versöhnung und die Rolle der Medien.

Christian Constantin über ...

... Geständnis und Anklage

«Das Urteil der Disziplinarkommission mit der vierzehnmonatigen Sperre und der Busse von 100 000 Franken ist ein Witz», sagt Constantin.

«Es stimmt, dass ich Rolf Fringer dreimal ins Gesicht geschlagen habe. Es stimmt, dass ich ihm einen Tritt in den Hintern versetzt habe. Ich bin aber nicht nur Täter, ich bin auch Opfer. Wir haben beide Fehler gemacht. Fringer hat mich jahrelang verunglimpft. Er hat mich verleumdet und beleidigt. Ich bin mit Sion einmal Meister und siebenmal Cupsieger geworden.

Ich zahle Jahr für Jahr rund sechs Millionen Franken aus dem eigenen Portemonnaie zum Wohl des FC Sion. Mit den Transfers von Gelson Fernandes zu Manchester City, Edimilson Fernandes zu West Ham United, Chadrac Akolo zum VfB Stuttgart und Moussa Konaté zu Amiens habe ich mehr als 25 Millionen Franken erwirtschaftet. Und was macht Fringer?

Er lässt es gegenüber meiner Person an jeglichem Respekt vermissen. Und nicht nur das! Er gibt auch meinem Sohn Barthélémy immer wieder zu verstehen, dass er nichts von ihm hält. Das frustriert. Natürlich war es falsch, dass ich Fringer geschlagen habe.

Aber im Augenblick, wo es passiert ist, war ich extrem wütend. Mein Sohn und ich arbeiten Tag und Nacht für den FC Sion. Wir haben beide unsere Ehre und unseren Stolz. Und für meine Familie gehe ich durchs Feuer. Noch einmal: Es ist nicht gut, es ist falsch, was ich gemacht habe.»

... das anstehende Gerichtsverfahren

«Die Strafe steht in keinem Verhältnis zur Tat. Deshalb habe ich beim Rekurs-Gericht Beschwerde eingereicht. Und je nach Entscheid werde ich den Fall an ein ziviles und an ein kantonales Gericht weiterziehen.

Die letzte Instanz wäre das Sportgericht in Lausanne. Ich gehe davon aus, dass die Gerichtsverfahren bis zum finalen Urteil rund sieben Jahre dauern werden. Ich habe kein Problem damit. Ich habe Zeit.»

... sein Verhältnis zu Rolf Fringer

Warum kam es zum Eklat zwischen Constantin und Fringer? Constantin ist der Meinung, dass der erste Berührungspunkt zwischen ihm und Fringer wohl wegweisend für das schlechte Verhältnis ist.

«Begonnen hat alles im Cup-Halbfinal vor acht Jahren zwischen Luzern und Sion», blickt Constantin zurück. «Fringer war 2009 Trainer in Luzern. Ich sass beim FC Sion auf der Trainerbank. Nach einem dramatischen Spiel mit vielen Emotionen siegten wir im Penaltyschiessen. Statt mir zu gratulieren, behandelte mich Fringer nach dem Schlusspfiff wie einen kleinen Jungen.

Er sagte, dass ich keine Trainerdiplome und deshalb auch nicht das Recht habe, auf der Trainerbank zu sitzen. Ich lächelte nur und sagte ihm, du weisst aber schon, dass du heute gegen einen grossen Trainer wie José Mourinho verloren hast. Natürlich war das nur Spass, eine kleine Provokation! Aber Fringer hat das wohl alles missverstanden. Aber das ist die Vergangenheit.»

Und die Gegenwart? «Die Gegenwart ist einfach», fügt Constantin hinzu, «seit Fringer Experte bei ‹Teleclub› ist, lässt er keine Gelegenheit aus, mich und den FC Sion zu kritisieren und lächerlich zu machen.»