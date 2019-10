Eine Niederlage brachte Tsitsipas zum Umdenken: «Ich lebe jetzt so, wie ich es will»

Kein Tennisspieler verliert gerne. Als Stefanos Tsitsipas vor zwei Monaten an den US Open bereits in der Startrunde die Segel streichen muss, ist er keine Ausnahme. Der junge Grieche beschimpft den französischen Schiedsrichter Damien Dumusois, bezeichnet ihn – und gleich noch alle anderen Franzosen – als Spinner, erhält einen Punkteabzug. Der ganze Frust der Sommersaison entlädt sich in voller Wucht. Die Niederlage in New York ist für den jungen Hoffnungsträger die vierte Startniederlage in fünf Turnieren.

Für Tsitsipas, der 2019 zuvor sowohl gegen Roger Federer an den Australian Open als auch gegen Rafael Nadal in Madrid gewonnen hatte, eine ungewöhnliche wie inakzeptable Negativserie. Die Pleite und der Ausbruch gegenüber dem Schiedsrichter haben jedoch heilende Wirkung. Sie stoppen die Serie und bringen einen Tsitsipas hervor, der sich erst 21-jährig bereits neu erfindet.

Als er in Basel vor dem Start der Swiss Indoors Auskunft gibt, wirkt er gelöst und gewährt einen Einblick in sein Innenleben, wie dies kaum ein anderer Tennisspieler tut: «Die Erstrundenniederlage in New York war wahrscheinlich das Beste, das mir je widerfahren ist.» Tsitsipas nimmt in seinem Team zwar keine Änderungen vor, ändert aber seine Einstellung grundlegend: «Ich lebe jetzt so, wie ich es will und nicht wie es andere gerne hätten», erklärt er. Das bedeutet: weniger Tennis, mehr Leben.