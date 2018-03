Damit erweist sich Hischier auch punktemässig als würdiger Nachfolger von Auston Matthews, der 2016 als Nummer 1 gedraftet worden war. Der US-Amerikaner verbuchte in seiner ersten NHL-Saison in 82 Spielen 69 Punkte – was in Fachkreisen als Ausnahmeleistung eingeschätzt worden war. Dass solch gute Werte alles andere als selbstverständlich sind, zeigt ein Blick in die NHL-Statistiken: Der heutige Superstar Joe Thornton verbuchte als Nummer-1-Draft in seiner ersten Saison 1997/98 in 55 Partien gerade einmal 7 Punkte.