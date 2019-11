Ein Titel, zwei Fussballer, drei Karrieren: Zwei Schweizer Weltmeister erzählen von ihrem Werdegang

Turnschuhe, Trainerhosen, Pullover. Elegante Schuhe, Anzugshose, Hemd. Granit Xhaka und Kofi Nimeley könnten nicht unterschiedlicher gekleidet zum Interview erscheinen. Der eine vom Nati-Training, der andere vom Immobilien-Büro. Der eine noch ungeduscht, der andere perfekt gestyled. Es ist nicht nur in diesem Moment so, dass die Gegensätze im Leben von Granit Xhaka und Kofi Nimeley immens sind. Und das, obwohl die beiden Freunde einst so viel verband. Gemeinsam sind die beiden Basler aufgewachsen, gingen zusammen zur Schule.

Seit sie fünf oder sechs Jahre alt sind, sind sie befreundet. So genau wissen sie es nicht mehr. Aber sie wissen, dass diese Verbundenheit noch heute lebt. Sie hören sich sicher wöchentlich, sprechen von Wärme zwischen ihnen und Glück, sich zu kennen. Granit Xhaka und Kofi Nimeley hatten einst einen gemeinsamen Traum. Sie waren zwei Fussballspieler, die von der ganz grossen Karriere träumten. Entstanden sind daraus drei Karrieren, in deren Zentrum ein historisches Ereignis steht, welches sich heute auf den Tag genau zum zehnten Mal jährt: Der Weltmeistertitel der U17 um Granit Xhaka und Kofi Nimeley.

Granit Xhaka, Kofi Nimeley, Sie verbindet noch heute ein spezielle Freundschaft.

Granit Xhaka: Ja, und das hat sehr viel mit Respekt zu tun. Nicht nur ihm gegenüber, sondern der ganzen Familie, seinem Vater und seiner Mutter.

Kofi Nimeley: Da kann ich mich ihm nur anschliessen. Der Bezug, den unsere Familien haben, ist schon nochmal ein anderer als bei anderen. Wenn meine Mutter etwas Schlechtes über Granit liest, geht es ihr so schlecht wie seiner Mutter. Und mein Vater – ein Tottenham-Fan - unterstützt Arsenal, wenn die Spurs gegen sie spielen. Weil Granit da ist. Das zeigt, was Granit für ein Mensch ist. Er ist geblieben wie man ihn von früher kennt. Das motiviert mich auch immer, mit so jemandem in Kontakt zu bleiben und mich mit ihm zu umgeben. Ich bin zwar nicht mehr in diesem Sinne im Fussball tätig, aber ich schaue dennoch zu ihm hoch.

Kofi Nimeley ist seit knapp dreieinhalb Jahren nicht mehr Fussballer. Im Sommer 2016 entscheidet er sich, seine aktive Karriere zu beenden. Es ist das Ende eines Traumes, den er hegte, und für den er alles getan hat. Beim FC Basel wurde er an der Seite von Granit Xhaka gross. Erst war er in der Innenverteidigung und Xhaka eine Reihe vor ihm, später bildeten sie gemeinsam das Zentrum. Für Nimeley ist Xhaka noch heute der Spieler, dem er blind vertrauen würde. Für Xhaka ist Nimeley ein Leader und ein riesiger Teamplayer.

Dennoch ist es Xhaka, der den Schritt in die erste Mannschaft schafft. Nimeley hingegen kratzt immer nur daran. Als Xhaka 2012 zu Gladbach wechselt, lässt Nimeley sich ausleihen, absolviert eine Odyssee durch die Fussballschweiz. Bis er im Sommer 2016 merkt: Ich kann nicht mehr. Das war’s. Ich will aus diesem dreckigen Business raus. Am Tag, als er sich entscheidet, fährt er auf dem Weg nach Hause in die falsche Richtung. Und er traut sich kaum, es seiner Familie zusagen. Derweil startet Xhaka richtig durch: Er wechselt in die grosse Premier League zu Arsenal. Der eine im absoluten Hoch der Karriere, der andere am endgültigen Ende.

Wie haben Sie beide diesen Sommer erlebt?

Nimeley: Als ich im Sommer 2016 meinen Entscheid fasste und gleichzeitig Granit zu Arsenal wechselte, da habe ich mich mehr als gefreut für ihn. Seit wir klein sind, reden wir alle von der Premier League und davon, dass wir irgendwann mal im Old Trafford auflaufen wollen (Xhaka lächelt und nickt). Dann hat man plötzlich einen in den eigenen Reihen, der das machen kann! Da kann man kaum eine Sekunde daran verschwenden, um an seine eigenen Probleme zu denken.

Granit, haben Sie mit Kofi mitgelitten, weil sein Traum da platzte?

Xhaka: Jeder Fussballer will Fussballprofi werden. Ich habe mit Kofi aber sicher eine solche Beziehung, bei der es mir weh getan hat. Ich weiss, was er damals durchgemacht hat. Auch bei seiner Verletzung. Bei ihm war das Talent da, der Wille, die Mentalität. Aber ich sage es immer wieder, auch den jungen Talenten: Man braucht im Fussball auch Glück. Aber es freut mich einfach sehr, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist. Es gibt ganz viele andere, ehemalige Spieler, die wissen nicht, wie und oft auch wovon sie leben sollen. Daher kann er sehr stolz auf sich sein, dass er seinen eigenen erfolgreichen Weg eingeschlagen hat.

Granit Xhaka und Kofi Nimeley hatten in einem kurzen Zeitraum eine ähnliche Verletzung. Xhaka riss sich das Kreuzband an, Nimeley riss sich das Kreuzband komplett durch. Während man bei Xhaka sagt, er habe aus dieser Verletzung jene Kraft gezogen, die ihn heute so stark macht, war es bei Nimeley der Rückschlag, den er nie überwinden konnte. Xhaka blühte an der WM in Nigeria auf. Nimeley – im Mai 2009 noch Captain ebendieser U17 an der EM – wurde zum Edelreservisten.

Wieso hatten diese beiden Verletzungen einen solch unterschiedlichen Einfluss auf Sie beide?

Nimeley: Es hat sicher die Unterschiede in unserem Mindset aufgezeigt. Ich war nie weniger zielstrebig als er. Aber er hat vielleicht noch ein, zwei Prozent mehr an sich geglaubt und das hat es ausgemacht. Er, dieser Hitzkopf, sagte damals bei der Verletzung: Ich hab doch nichts. Ich bin nicht verletzt und spiele nächste Woche wieder. Ich aber war verletzt und habe gewusst: Das Ding ist durch und fertig. Ich muss pausieren.

Xhaka: Dieses Verhalten wurde mir ja immer als Arroganz ausgelegt. Aber ich hatte eben diese ein, zwei Prozent mehr, dank denen ich es geschafft habe. Und ihn hat es leider aus der Bahn geworfen…