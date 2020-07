Seltener Treueschwur: Vertragsverlängerungen mit Zeidler und Sutter sind ein wichtiges Statement des FC St.Gallen

Wie der Dreizack Zeidler-Sutter-Hüppi dann im feinen Zwirn einherschreitet im vierten Stock des Kybunparks, vor über 20 Journalisten auf dem Podest Platz nimmt, sieht sich nur schon ob der Szenerie vermeintlich bestätigt. Dann ergreift der etwas blass wirkende Hüppi das Wort, spricht davon, dass dem Club in diesen Zeiten viele Hürden im Weg stünden und man langfristig an die Zukunft denken müsse. Als Hüppi verkündet, dass Sutter bis Ende 2025 und Zeidler bis zum Ende der Saison 2024/25 bleiben, hat sein Gesicht wieder Farbe. Und draussen beginnt es zu regnen.

Gestern um 10.39 Uhr flattert die kryptisch formulierte Nachricht des FC St.Gallen ins Haus, in der er für den frühen Nachmittag zukunftsweisende Entscheide ankündet. Das Werweissen beginnt, die Kurzfristigkeit irritiert: Wechselt Coach Peter Zeidler in die Bundesliga? Denkt Sportchef Alain Sutter an Rückzug? Hat Präsident Matthias Hüppi ein Burn-out? Steigt Red Bull bei den Ostschweizern ein, die gleich noch Leihspieler Ermedin Demirovic definitiv verpflichten? Etwas Bedeutungsschweres liegt in der Luft.

Es ist ein Commitment auf lange Sicht, das im Fussball seinesgleichen sucht. In einem Geschäft, das so volatil sein kann wie der Börsenkurs.

Ausstiegsklauseln gibt es keine. Es ist vielmehr ein Statement nach innen – und nach aussen, an die Fans, Sponsoren, Aktionäre ebenso wie an die Konkurrenz. «Wir sind bereit, alles gemeinsam auszuhalten, komme was wolle, und sei es ein Abstieg.»

Besonders der chaotische FC Basel oder die Young Boys, die vor wegweisenden Personalentscheiden stehen, dürften als direkte Konkurrenten um den Meistertitel neidvoll in den Osten der Schweiz blicken, wo – zumindest vordergründig – so viel Ruhe und Eintracht herrscht. Sie stehen letztlich doch am Ursprung dessen, was man im Fussball am meisten sucht: den Erfolg.