Ein Probesprung als beste Schweizer Leistung in Engelberg

Kritik an der Juryentscheidung, von wo aus man die ersten Springer trotz konstantem Rückenwind losschickte, kam auch von der Startnummer 1, von Simon Ammann. Der Toggenburger blieb erneut vieles schuldig. Rang 39 entspricht in keiner Weise seinen Ansprüchen, aber leider der derzeitigen Realität.

Anstatt vom Resultat spricht der 29-Jährige von seinem Probesprung. Einzig dieser Versuch habe den eigenen Ansprüchen genügt. «Wenn ich gute Sprünge zeige, dann sehe ich mich durchaus in den Top 10», sagt Gregor Deschwanden. Am Sonntag eröffnet sich ihm eine zweite Chance.

Der Norweger Halvar Granerud feierte seinen vierten Weltcupsieg in Serie. Er sagte, es sei seine beste Leistung in diesem Winter gewesen. Vor dieser Saison stand der 24-Jährige in einem Einzelspringen überhaupt noch nie auf dem Weltup-Podest. Nun steigt er als Topfavorit in die Vierschanzentournee.